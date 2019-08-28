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Среда, 28.08.2019
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Сенсация на US Open 2019: Стивенс неожиданно зачехлила ракетку (Фото, Видео)

Сенсация на US Open 2019: Стивенс неожиданно зачехлила ракетку (Фото, Видео)
11:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Калинская победила Стивенс в первом круге US Open, Кузнецова выбыла.

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Слоан Стивенс, посеянную под 11-м номером, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Анна дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2017 года ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Калинская поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, получившей уайлд-кард от организаторов. В первом раунде Анн обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом 7:5, 6:2.

Лучшие моменты матча

Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака (1).

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Все по теме:

АТР, Теннис, US Open, Слоан Стивенс, Анна Калинская, US Open 2019.
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