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Легендарная украинская теннисистка дала совет Свитолиной в матче против Уильямс

Легендарная украинская теннисистка дала совет Свитолиной в матче против Уильямс
14:11 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта:Бывшая украинская теннисистка – о втором матче первой ракетки Украины на US Open.

Бывшая украинская теннисистка Юлия Бейгельзимер поделилась мнением о втором матче Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису, в котором первая ракетка Украины сыграет против американки Винус Уильямс.

«Кажется, совсем немного времени прошло с матча Элины против Винус Уильямс на Ролан Гаррос. Тогда украинка отыграла очень ровный матч, заставив противницу двигаться по всему корту.

В этот раз они встречаются на харде, что, в принципе, на руку американке. Но прохладная погода в этом году немного замедляет темп игры, мячи кажутся более тяжелыми. Кроме этого, Уильямс не молодеет и находится не в самой лучшей своей физической форме. Поэтому Элине очень важно будет это использовать и не бояться играть длинные розыгрыши, заставляя Винус тратить как можно больше сил с самого начала матча.

Еще один важный момент - это захватить контроль за первые несколько ударов. Американка не любит и не хочет защищаться, поэтому ей придется атаковать из неудобной позиции», – сказала Бейгельзимер.

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Матч Свитолина – В. Уильямс состоится в среду, 28 августа. Ориентировочное время начала – 20:00 по Киеву.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта, Юлия Бейгельзимер.
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