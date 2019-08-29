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Матч Ястремской во втором круге US Open перенесен

Матч Ястремской во втором круге US Open перенесен
10:41 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта:Даяна Ястремская проведет матч второго раунда US Open против Ребекки Петерсон из Швеции.

Сегодня украинская теннисистка Даяна Ястремская проведет матч второго раунда US Open против Ребекки Петерсон из Швеции. Поединок был запланирован на среду, однако не состоялся из-за дождя и был перенесен на 29 августа.

Матч Ястремская — Петерсон пройдет первым запуском на корте №14. Ориентировочное начало матча в 18:00 по киевскому времени.

Сегодня ночью также запланирована встреча Надежды Киченок в парном разряде US Open. Украинка в дуэте с представительницей США Абигейл Спирс сыграет против американок Усуе Майтане Арконады и Хайли Картер. Ориентировочное начало поединка в 00:30 по киевскому времени.

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Напомним, что вчера в третий раунд Открытого чемпионата США пробилась Элина Свитолина. Первая ракетка Украины обыграла Винус Уильямс. Следующей соперницей Элины может стать именно Ястремская.

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Теннис, US Open, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Ребекка Петерсон.
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