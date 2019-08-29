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Свитолина хочет сыграть с Ястремской на US Open

Свитолина хочет сыграть с Ястремской на US Open
12:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина рассказала о своем отношении к 19-летней теннисистке Даяне Ястремской.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем отношении к 19-летней теннисистке Даяне Ястремской, которая так же, как и Элина, является уроженкой Одессы.

Украинские спортсменки могут провести матч на Открытом чемпионате США - US Open в том случае, если Ястремская во втором раунде обыграет представительницу Швеции Ребекку Петерсон.

"Мы с Даяной из одного города, это отлично, что есть еще одна девочка из Одессы, которая так здорово играет. Мы никогда вместе не играли, никогда не тренировались друг с другом, порой мы общаемся.

Думаю, что матч получился бы интересным, и в любом случае одна из украинских теннисисток прошла бы в четвертый круг, это тоже хорошо. Она совершенствуется, это хорошие новости для нее, она обыгрывает хороших соперниц, показывает мощный теннис.

Мне важно показать свой лучший теннис, тогда у меня будет хорошая возможность здорово отыграть этот матч", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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