Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019

Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в следующий раунд Открытого чемпионата США.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису против шведки Ребекки Петерсон.

Украинке хватило двух сетов, чтобы доказать свое преимущество над соперницей.

Ястремская выиграла поединок со счетом 6:4, 6:1.

US Open, второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 6:4, 6:1

Отметим, что в следующем раунде Ястремская сыграет против соотечественницы - первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Матч состоится 30 августа в 18:00 по киевскому времени.