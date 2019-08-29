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Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019

Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019
21:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в следующий раунд Открытого чемпионата США.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису против шведки Ребекки Петерсон.

Украинке хватило двух сетов, чтобы доказать свое преимущество над соперницей.

Ястремская выиграла поединок со счетом 6:4, 6:1.

US Open, второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 6:4, 6:1

Свитолина хочет сыграть с Ястремской на US Open

Отметим, что в следующем раунде Ястремская сыграет против соотечественницы - первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Матч состоится 30 августа в 18:00 по киевскому времени.

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Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, US Open 2019.
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