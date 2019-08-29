Первая и вторая ракетка Украины встретятся в третьем круге US Open 2019

Новости спорта:Даяна Ястремская пробилась в следующий раунд Открытого чемпионата США по теннису, где встретиться с Элиной Свитолиной.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла перенесенный из-за дождя матч второго круга US Open у шведки Ребекка Петерсон и пробилась в третий круг соревнований.

В третьем круге соперницей Ястремской станет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая накануне обыграла Винус Уильямс.

Свитолина и Ястремская впервые сыграют между собой, а вот украинское дерби на турнирах Большого Шлема пройдет в четвертый раз в истории и уже второй сезон подряд именно в третьем круге. Впервые на этой стадии соревнований на мэйджоре друг против друга сыграли Элина Свитолина и Марта Костюк на прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии.

Также в 2008 году на US Open сыграли Татьяна Перебийнис и Мария Корытцева, а 2017 году в Париже встретились Леся Цуренко и Катерина Козлова. Оба матча были в первом круге.

Элина Свитолина ведет 25:6 в матчах против соотечественниц (на всех уровнях), а в последний раз терпела поражение от украинки еще в 2012 году на турнире ITF от Ольги Савчук. Даяна Ястремская за карьеру провела только 7 матчей против украинских теннисисток, из которых выиграла в 3.

Матч Ястремской и Свитолиной пройдет в пятницу, 30 августа. Точное время матча будет определено позже.