Скачать
Четверг, 29.08.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда
Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда
Заря играет вничью с Эспаньолом и покидает Лигу Европы (Фото, Видео)
Заря играет вничью с Эспаньолом и покидает Лигу Европы (Фото, Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019
Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019

Первая и вторая ракетка Украины встретятся в третьем круге US Open 2019

Первая и вторая ракетка Украины встретятся в третьем круге US Open 2019
21:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Даяна Ястремская пробилась в следующий раунд Открытого чемпионата США по теннису, где встретиться с Элиной Свитолиной.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла перенесенный из-за дождя матч второго круга US Open у шведки Ребекка Петерсон и пробилась в третий круг соревнований.

В третьем круге соперницей Ястремской станет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая накануне обыграла Винус Уильямс.

Свитолина и Ястремская впервые сыграют между собой, а вот украинское дерби на турнирах Большого Шлема пройдет в четвертый раз в истории и уже второй сезон подряд именно в третьем круге. Впервые на этой стадии соревнований на мэйджоре друг против друга сыграли Элина Свитолина и Марта Костюк на прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии.

Уильямс похвалила Свитолину после матча US Open

Также в 2008 году на US Open сыграли Татьяна Перебийнис и Мария Корытцева, а 2017 году в Париже встретились Леся Цуренко и Катерина Козлова. Оба матча были в первом круге.

"Невероятный матч": Свитолина - о победе над легендарной Уильямс

Элина Свитолина ведет 25:6 в матчах против соотечественниц (на всех уровнях), а в последний раз терпела поражение от украинки еще в 2012 году на турнире ITF от Ольги Савчук. Даяна Ястремская за карьеру провела только 7 матчей против украинских теннисисток, из которых выиграла в 3.

Матч Ястремской и Свитолиной пройдет в пятницу, 30 августа. Точное время матча будет определено позже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, US Open 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Покажіть це фото усім": Беленюк впервые пришел в Верховную Раду
02 Свитолина вышла в третий круг US Open
03 Фонсека убедил президента Ромы подписать Тайсона
04 Джошуа: Ломаченко - величайший боксер-легковес
05 Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь