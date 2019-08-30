Халеп позорно уступила малоизвестной теннисистке на US Open

Новости спорта:Симона Халеп сенсационно покинула розыгрыш US Open.

4-я ракетка мира румынка Симона Халеп сенсационно покинула розыгрыш US Open, проиграв во втором раунде американке Тейлор Таунсенд, которая занимает 116-ю строчку в общем зачете.

Матч длился более 2 часов. Отметим, что Халеп ни разу не подала навылет, успела совершить 4 двойные ошибки и реализовала только 4 брейк-пойнта из 11. Кроме того, при счете 6:5 по геймам в третьем сете Халеп не реализовала матчбол.

Соперницей Таунсенд будет румынка Сорана Кырстя. Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября.

Симона Халеп (Румыния, 4) — Тейлор Таунсенд (США, 116) — (6:2, 3:6, 6:7)