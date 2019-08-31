Свитолина похватила Ястремскую после матча US Open

Новости спорта:В одесском "дерби" уверенную победу праздновала первая ракетка Украины.

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над соотечественницей Даяной Ястремской в матче третьего раунда US Open.

По словам первой ракетки мира, ее 19-летней сопернице пока не хватает опыта выступлений в матчах высочайшего уровня.

«Для меня это был очень солидный матч, я не допускала много невынужденных ошибок. Ястремская — хорошая теннисистка и может здорово бить по мячу, поэтому мне стоило собраться с самого начала», — цитирует Элину официальный сайт WTA.

«Каждый раз, выходя на корт в рамках турниров Большого шлема, все нервничают. Но, думаю, играя против соперницы из твоей страны и даже твоего города, нужна особая концентрация. Даяне нужно больше опыта в таких матчах, поэтому все сложилось в мою пользу».

Напомним, обе сегодняшние соперницы представляют Одессу.

Победа над Ястремской в двух сетах позволила Свитолиной во второй раз повторить свой лучший результат на US Open. Превзойти его Элина сможет в следующем матче с американкой Мэдисон Киз.