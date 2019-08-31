Джокович обошел Сампраса по числу побед в матчах US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович в матче третьего круга Открытого чемпионата США обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Для сербского теннисиста эта победа стала 72-й на US Open. По этому показателю он обошёл американца Пита Сампраса.
Лидеры по числу выигранных матчей на US Open (Открытая эра)
1. Джимми Коннорс – 98 побед/17 поражений
2. Роджер Федерер – 88/13
3. Андре Агасси – 79/19
4. Иван Лендл – 73/13
5. Новак Джокович – 72/10
6. Пит Сампрас – 71/9
За выход в четвертьфинал Новак поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США, первой ракеткой мира, а также первым теннисистом, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс».