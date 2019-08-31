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Джокович обошел Сампраса по числу побед в матчах US Open

Джокович обошел Сампраса по числу побед в матчах US Open
14:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Новак Джокович вышел на пятое место по числу побед в матчах US Open.

Первая ракетка мира Новак Джокович в матче третьего круга Открытого чемпионата США обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Для сербского теннисиста эта победа стала 72-й на US Open. По этому показателю он обошёл американца Пита Сампраса.

Лидеры по числу выигранных матчей на US Open (Открытая эра)

1. Джимми Коннорс – 98 побед/17 поражений

2. Роджер Федерер – 88/13

3. Андре Агасси – 79/19

4. Иван Лендл – 73/13

5. Новак Джокович – 72/10

6. Пит Сампрас – 71/9

За выход в четвертьфинал Новак поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой.

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Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США, первой ракеткой мира, а также первым теннисистом, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс».

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Новак Джокович, Теннис, US Open, Новости тенниса, US Open 2019.
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