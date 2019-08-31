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На US Open Надаль спас мальчика от толпы фанатов (Видео)

На US Open Надаль спас мальчика от толпы фанатов (Видео)
15:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Испанский теннисист на US Open спас мальчика, которого чуть не задавила толпа.

Испанец Рафаэль Надаль на US Open помог маленькому ребёнку, которого едва не задавила толпа фанатов. Мальчик хотел взять автограф у 18-кратного победителя турниров «Большого шлема», однако другие болельщики не обратили на него внимания. Толпа сильно прижала его к ограждению. Ребёнок испугался и заплакал.

Надаль перетащил ребёнка в коридор для теннисистов. Он поговорил с мальчиком, успокоил его и подписал кепку.

«Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь ещё и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!» — написал отец мальчика.

Испанец вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма. Его соперником во 2-м раунде турнир был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.

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Следующим соперником Надаля станет представитель Южной Кореи Чхун Хён, который одолел испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, US Open, Новости спорта, Новости тенниса.
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