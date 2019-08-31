На US Open Надаль спас мальчика от толпы фанатов (Видео)

Испанец Рафаэль Надаль на US Open помог маленькому ребёнку, которого едва не задавила толпа фанатов. Мальчик хотел взять автограф у 18-кратного победителя турниров «Большого шлема», однако другие болельщики не обратили на него внимания. Толпа сильно прижала его к ограждению. Ребёнок испугался и заплакал.
Надаль перетащил ребёнка в коридор для теннисистов. Он поговорил с мальчиком, успокоил его и подписал кепку.
Respect Mister Nadal !!Grande classe !pic.twitter.com/cCt8bNUfut
— Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) 30 августа 2019 г.
«Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь ещё и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!» — написал отец мальчика.
Испанец вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма. Его соперником во 2-м раунде турнир был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.
Следующим соперником Надаля станет представитель Южной Кореи Чхун Хён, который одолел испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).