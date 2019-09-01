17-летняя Снигур выиграла турнир в Израиле

Новости спорта:Дарья Снигур выиграла уже третий трофей в этом сезоне.

Для победы в решающем матче над второй ракеткой турнира Майей Лумсден украинской теннисистке, посеянной под третьим номером, понадобилось 58 минут - 6:1, 6:4. Во втором сете Снигур проигрывала со счётом 2:4, после чего выиграла четыре гейма кряду.

Путь к победе:

R32: Ноэли Лонги Нсимба (Канада, Q) 6:1, 6:1

R16: Шавит Кимхи (Израиль, WC) 3:6, 6:1, 6:2

QF: Лина Глушко (Израиль) 6:3, 6:1

SF: Виктория Мунтян (Франция) 6:3, 6:2

FR: Майя Лумсден (Великобритания, 2) 6:1, 6:4

Данный титул стал для Дарьи четвёртым на профессиональном уровне и третьим в этом году: в марте она выиграла 15-тысячник в Египте, а в апреле победила на 25-тысячнике в Японии. Напомним, что это был первый турнир для Снигур после её триумфа на Уимблдоне.

За победу в Кирьят-Шмоне 17-летняя киевлянка заработала 50 очков в зачёт рейтинга WTA, которые помогут ей подняться в середину четвёртой сотни и установить личный рекорд.