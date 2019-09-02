Надаль назвал в чем он не профессионал

Новости спорта:Экс-первая ракетка мира не считает себя профессионалом в вопросах диеты.

Рафаэль Надаль рассказал о том придерживается ли он диеты.

"Нет, у меня нет никаких проблем с диетой. Я ем все что хочу. Конечно, диета важна для жизни и здоровья.

Я стараюсь прибавлять, но вообще диета – это сфера, в которой я не совсем профессионален. У меня обычная диета, ничего особенного. Стараюсь, чтобы питание было более-менее здоровым, особенно когда я в туре. Но в отпуске и дома я ем, как все", - рассказал Надаль.

В 1\8 финала соперником испанца станет Марин Чилич, победитель US Open-2014.