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Надаль назвал в чем он не профессионал

Надаль назвал в чем он не профессионал
01:54 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-первая ракетка мира не считает себя профессионалом в вопросах диеты.

Рафаэль Надаль рассказал о том придерживается ли он диеты.

"Нет, у меня нет никаких проблем с диетой. Я ем все что хочу. Конечно, диета важна для жизни и здоровья.

 Я стараюсь прибавлять, но вообще диета – это сфера, в которой я не совсем профессионален. У меня обычная диета, ничего особенного. Стараюсь, чтобы питание было более-менее здоровым, особенно когда я в туре. Но в отпуске и дома я ем, как все", - рассказал Надаль.

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В 1\8 финала соперником испанца станет Марин Чилич, победитель US Open-2014.

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Рафаэль Надаль, US Open, Новости тенниса, Марин Чилич.
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