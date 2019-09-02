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Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
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"Тренер всегда готов помочь": Свитолина - об исторической победе на US Open

"Тренер всегда готов помочь": Свитолина - об исторической победе на US Open
07:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Элина Свитолина одержала победу в матче с Мэдисон Киз и вышла в четвертьфинал US Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в матче с Мэдисон Киз и вышла в четвертьфинал US Open.

Теннисистка призналась, что дополнительной мотивацией для нее в матче стал день рождения ее возлюбленного Гаэля Монфиса. Свитолина довольна проведенным матчем, в частности, своей подачей.

"Сегодня я действительно хорошо подавала, также я отлично работала ногами, очень довольна тем, насколько стабильно я отыграла в этом поединке.

Хочу ли я спеть Гаэлю "Happy Birthday"? Не очень хочу. Сегодня я старалась быть очень сфокусированной, но это действительно была для меня дополнительная мотивация. Наши тренировки помогают мне в работе ног, но мой тренер Эндрю Беттлс мне тоже нужен для всей остальной работы. Тренер всегда готов помочь, он всегда с тобой, когда у тебя плохое настроение. Так что я очень рада, что мы работаем в верном направлении", - сказала украинка.

Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)

В следующем матче Свитолина встретится с Йоханной Контой и ждет от этой встречи тяжелой битвы.

"На этом турнире я бы сказала, что я играю качественно, но не сильно задумываюсь, если честно, как бы я оценила свое выступление. Не знаю, возможно, из-за матчей Гаэля, я сейчас более расслаблена. Впереди у меня будет еще одна большая битва против Йоханны Конты, у нас всегда были трудные матчи, я постараюсь показать свою лучшую игру", - сказала Свитолина.

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Элина Свитолина, Теннис, US Open, Новости тенниса.
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