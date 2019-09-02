US Open: Медведев прошел Кёпфера на пути к 1/4 финала (Фото, Видео)

Новости спорта:Медведев победил Кёпфера в матче за выход в четвертьфинал US Open.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В напряжённом матче 4-го круга Даниил нанёс поражение представителю Германии Доминику Кёпферу со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум».

Медведев 15 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Кёпфер подал 2 эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 14.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Там его соперником станет Стэн Вавринка, который прошел Новака Джоковича.

Первая ракетка мира Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США.