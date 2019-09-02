Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ

US Open: Медведев прошел Кёпфера на пути к 1/4 финала (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
US Open: Медведев прошел Кёпфера на пути к 1/4 финала (Фото, Видео)
10:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Медведев победил Кёпфера в матче за выход в четвертьфинал US Open.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В напряжённом матче 4-го круга Даниил нанёс поражение представителю Германии Доминику Кёпферу со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум».

Медведев 15 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Кёпфер подал 2 эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 14.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Там его соперником станет Стэн Вавринка, который прошел Новака Джоковича.

Первая ракетка мира Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

АТР, Теннис, US Open, Новости тенниса, Даниил Медведев, US Open 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря - Динамо: видео трансляция матча 6-го тура УПЛ
02 Бывший соперник Усика: Ломаченко лучший боксер нашей эпохи
03 Поветкин прокомментировал свой бой с Фьюри
04 Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
05 Милан намерен подписать капитана Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь