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Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
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Свитолина - Конта: прогноз букмекеров на матч US Open

Свитолина - Конта: прогноз букмекеров на матч US Open
12:29 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина сыграет с Йоханной Контой в четвертьфинале US Open.

Первая ракетка Украины и пятая строчка мирового рейтинга Элина Свитолина выступит в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису против Йоханны Конты из Великобритании.

Теннисистки сыграют 3 сентября в 18:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, у Свитолиной больше шансов на победу. Так, на ее успех принимаются ставки с коэффициентом 1.62, а на победу ее соперницы - 2.43.

Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)

Напомним, в четвертом круге турнира Свитолина в двух сетах обыграла Мэдисон Киз. Отметим, что это первый четвертьфинал украинки на US Open и она ждет от Конты большой битвы.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Йоханна Конта.
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