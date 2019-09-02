Свитолина - Конта: прогноз букмекеров на матч US Open

Новости спорта:Элина Свитолина сыграет с Йоханной Контой в четвертьфинале US Open.

Первая ракетка Украины и пятая строчка мирового рейтинга Элина Свитолина выступит в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису против Йоханны Конты из Великобритании.

Теннисистки сыграют 3 сентября в 18:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, у Свитолиной больше шансов на победу. Так, на ее успех принимаются ставки с коэффициентом 1.62, а на победу ее соперницы - 2.43.

Напомним, в четвертом круге турнира Свитолина в двух сетах обыграла Мэдисон Киз. Отметим, что это первый четвертьфинал украинки на US Open и она ждет от Конты большой битвы.