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Понедельник, 02.09.2019
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Осака потеряет звание первой ракетки мира, если проиграет на US Open

Осака потеряет звание первой ракетки мира, если проиграет на US Open
14:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наоми Осака останется первой ракеткой мира, если защитит титул на US Open.

Японская теннисистка Наоми Осака, являющаяся действующей победительницей Открытого чемпионата США, останется на первом месте в мировой классификации, если защитит титул. Если же Осака проиграет на любой стадии, включая финал, на первое место вернётся Эшли Барти (2) из Австралии, потерпевшая поражение в четвёртом круге турнира от китаянки Ван Цян (18).

Барти уже возглавляла рейтинг WTA на протяжении семи недель: с 24 июня по 11 августа 2019 года.

Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)

В третьем круге US Open Осака победила 15-летнюю американку Кори Гауфф: 6:3, 6:0. В четвёртом круге японку ожидает встреча со швейцаркой Белиндой Бенчич (13). Если Осака обыграет Бенчич, то в четвертьфинале сразится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия, 23) — Юлия Гёргес (Германия, 26).

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АТР, Теннис, US Open, Наоми Осака, US Open 2019.
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