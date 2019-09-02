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Надаль рассказал, как он готовится к своей свадьбе

Надаль рассказал, как он готовится к своей свадьбе
23:30 Пн, 2 Сентябрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Один из лучших теннисистов мира Рафаэль Надаль рассказал, как у него проходит подготовка к свадьбе, которая состоится 19 октября.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, как у него проходит подготовка к свадьбе, которая состоится 19 октября на Мальорке.

«Я не очень активно участвую в подготовке к свадьбе. Конечно, это важное событие, со мной советуются. Однако у меня много работы на US Open.

Надеюсь, это будет прекрасный день. Мы насладимся временем, проведённым с близкими людьми", – заявил Надаль в интервью ESPN.

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Ранее Надаль вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису, где сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В этом сезоне первая ракетка мира уже покинул турнир. Уроженец Белграда из-за травмы не смог продолжить матч со швейцарцем Стэном Вавринкой.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
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