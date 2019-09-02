Осака уступила Бенчич на US Open 2019 и потеряет звание первой ракетки мира

Новости спорта:Японская теннисистка Наоми Осака покинула Открытый чемпионат США, уступив Белинде Бенчич.

Первая ракетка мира Наоми Осака покидает Открытый чемпионат США по теннису. Действующая чемпионка US Open проиграла швейцарке Белинде Бенчич на стадии 1/8 финала.

US Open. Четвертый круг

Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 5:7, 4:6

Таким образом, японка потеряет 1760 очков в рейтинге и опустится как минимум на третье место в мировой классификации. Обойти ее могут Элина Свитолина (нужен выход в полуфинал) и Бенчич (должна брать титул).

В худшем для себя случае Осака упадет на пятую строчку.

С понедельника мировую классификацию вновь возглавит австралийка Эшли Барти, которая носила теннисную корону с 24 июня по 11 августа.