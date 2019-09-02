Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Пресс-конференция Шевченко накануне матчей Украины в рамках отбора на Евро-2020
Пресс-конференция Шевченко накануне матчей Украины в рамках отбора на Евро-2020
The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года
Месси vs Роналду или Ван Дейк: все номинанты ФИФА
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер

Осака уступила Бенчич на US Open 2019 и потеряет звание первой ракетки мира

Осака уступила Бенчич на US Open 2019 и потеряет звание первой ракетки мира
21:09 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Японская теннисистка Наоми Осака покинула Открытый чемпионат США, уступив Белинде Бенчич.

Первая ракетка мира Наоми Осака покидает Открытый чемпионат США по теннису. Действующая чемпионка US Open проиграла швейцарке Белинде Бенчич на стадии 1/8 финала.

US Open. Четвертый круг

Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 5:7, 4:6

Таким образом, японка потеряет 1760 очков в рейтинге и опустится как минимум на третье место в мировой классификации. Обойти ее могут Элина Свитолина (нужен выход в полуфинал) и Бенчич (должна брать титул).

Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)

В худшем для себя случае Осака упадет на пятую строчку.

С понедельника мировую классификацию вновь возглавит австралийка Эшли Барти, которая носила теннисную корону с 24 июня по 11 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака, Белинда Бенчич, US Open 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин прокомментировал свой бой с Фьюри
02 "Противно смотреть": Алиев - о смене тренера в Динамо
03 Бывший соперник Усика: Ломаченко лучший боксер нашей эпохи
04 Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
05 Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь