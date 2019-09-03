Осака - Бенчич: лучшие моменты матча US Open (Фото, Видео)

Новости спорта:Осака в двух сетах уступила Бенчич и не смогла защитить титул на US Open.

Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Она в двух партиях уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич – 5:7, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут.

Первая ракетка мира выполнила 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк. Её соперница не подавала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

За выход в полуфинал Бенчич поборется с победительницей матча Донна Векич (Хорватия, 23) – Юлия Гёргес (Германия, 26).

В 2018 году Осака выиграла US Open. В финальном матче она взяла верх над американкой Сереной Уильямс. В этом сезоне соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.