На US Open Свитолина заработала полмиллиона долларов, сегодня она может удвоить сумму

Новости спорта:А в случае победы на US Open 2019 Свитолина может заработать около 4 миллионов долларов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина находится в нескольких шагах не только от выигрыша первого в своей карьере турнира "Большого шлема" (US Open 2019), но и от завоевания самого крупного в своей биографии гонорара.

Накануне первая ракетка Украины и пятая строчка мирового рейтинга Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open 2019 и сделала это впервые в своей карьере. Украинка одержала победу над американкой Мэдисон Киз в матче четвертого круга.

Победа над Мэдисон Киз принесла Элине Свитолиной 500 тысяч долларов призовых.

Следующий матч Свитолина проведет сегодня, 3 сентября, за выход в полуфинал украинка поборется с Йоханой Контой. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Победа в этом матче принесет украинке 960 тысяч долларов.

Призовые на US Open-2019

Выход в 1/4 финала - 500 000 долларов.

Выход в 1/2 финала - 960 000 долларов.

Выход в финал - 1 900 000 долларов.

Победитель турнира - 3 850 000 долларов.

Напомним, Монфис вслед за Свитолиной пробился в 1/4 финала US Open (Фото, Видео).