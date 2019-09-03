На US Open Свитолина заработала полмиллиона долларов, сегодня она может удвоить сумму

Первая ракетка Украины Элина Свитолина находится в нескольких шагах не только от выигрыша первого в своей карьере турнира "Большого шлема" (US Open 2019), но и от завоевания самого крупного в своей биографии гонорара.
Накануне первая ракетка Украины и пятая строчка мирового рейтинга Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open 2019 и сделала это впервые в своей карьере. Украинка одержала победу над американкой Мэдисон Киз в матче четвертого круга.
Победа над Мэдисон Киз принесла Элине Свитолиной 500 тысяч долларов призовых.
Следующий матч Свитолина проведет сегодня, 3 сентября, за выход в полуфинал украинка поборется с Йоханой Контой. Начало матча в 19:00 по Киеву.
Победа в этом матче принесет украинке 960 тысяч долларов.
Призовые на US Open-2019
Выход в 1/4 финала - 500 000 долларов.
Выход в 1/2 финала - 960 000 долларов.
Выход в финал - 1 900 000 долларов.
Победитель турнира - 3 850 000 долларов.
Напомним, Монфис вслед за Свитолиной пробился в 1/4 финала US Open (Фото, Видео).