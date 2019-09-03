Свитолина и Конта откроют игровой день на US Open: где и когда смотреть

Новости спорта:Элина Свитолина во вторник попробует впервые в карьере выйти в полуфинал на хардовом Шлеме.

Встреча Элины Свитолиной с первой ракеткой Великобритании Йоханной Контой начнется в 19:00 по киевскому времени и пройдет на стадионе имени Артура Эша – главной арене Открытого чемпионата США.

Свитолина и Конта в Нью-Йорке проведут пятую очную встречу. Украинка никогда не проигрывала теннисистке из Великобритании:

Свитолина в матче с Контой поспорит не только за второй в карьере полуфинал на Шлемах, но и за место в топ-3 рейтинга WTA. В случае победы Элина со следующего понедельника гарантировано как минимум повторит личный рекорд в мировой классификации.

Также для Свитолиной матч с Контой имеет важное значение в контексте борьбы за попадание на Итоговый турнир WTA. Победа в сегодняшнем поединке поможет украинке подняться на седьмую позицию в Чемпионской гонке WTA.