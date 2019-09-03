Невероятно: Ястремская врывается в Топ-30 рейтинга WTA

Новости спорта:После участия на US Open украинка поднялась на 2 позиции.

Даяна Ястремская дебютирует в первой тридцатке мирового рейтинга WTA на следующей неделе.

После последнего обновления рейтинга вторая ракетка Украины занимает 32-е место, но выступление на Открытом чемпионате США обеспечило ей выход на 30-ю позицию.

Поскольку четвертьфиналистки текущего розыгрыша US Open располагаются в рейтинге выше Даяны, никто из преследователей не обойдет украинку до следующего обновления рейтинга.

Напомним, что в одиночном турнире US Open Ястремская проиграла соотечественнице Элине Свитолиной, которая удерживает звание пятой ракетки мира.