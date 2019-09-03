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Надаль высказал слова поддержки в адрес Джоковича

Надаль высказал слова поддержки в адрес Джоковича
17:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Рафаэль Надаль поделился своим мнением о поведении фанатов, которые освистали Новака Джоковича на Открытом чемпионате США.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поведение зрителей на игре серба Новака Джоковича и швейцарца Стэна Вавринки в четвёртом круге US Open. Когда уроженец Белграда принял решение отказаться от продолжения борьбы из-за травмы плеча, он был освистан.

«Конечно, Джокович не заслуживает того, чтобы его освистывали. Он невероятный спортсмен. Если он был вынужден сняться, то только потому, что никак не мог продолжить матч. Для него такое развитие событий на корте Артура Эша болезненнее, чем для других. Он упустил возможность выиграть ещё один турнир „Большого шлема“, — приводит слова Надаля Yahoo Sports.

Надаль вышел в четвертьфинал, обыграв хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.

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Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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