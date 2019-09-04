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Димитров сотворил главную сенсацию US Open 2019 (Фото, Видео)

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Димитров сотворил главную сенсацию US Open 2019 (Фото, Видео)
09:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Роджер Федерер сенсационно прекратил свой путь на US Open.

Роджер Федерер сенсационно прекратил свой путь по турнирной сетке Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале знаменитый швейцарец в пяти сетах уступил болгарину Григору Димитрову, занимающему 78-е место в мировом рейтинге ATP.

Встреча продлилась 3 часа и 10 минут, а Роджер за весь матч подал 6 эйсов и реализовал 4 из 14 брейков. Третья ракетка начал с победы в первом сете, но в решающей пятой партии отдал сопернику 4 стартовых гейма подряд.

Обзор матча:

Димитрова в полуфинале US Open ожидает встреча с пятым сеяным Даниилом Медведевым.

Ранее турнир покинул другой большой фаворит и действующий чемпион Открытого чемпионата США Новак Джокович, снявшись из-за повреждения.

ATP. Открытый чемпионат США. 1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Григор Димитров (Болгария) 2:3 (6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6)

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Теннис, Роджер Федерер, US Open, Григор Димитров, Новости тенниса.
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