"Будет очень тяжело": Свитолина - о предстоящем матче с Сереной

Новости спорта:Элина Свитолина в полуфинале Открытого чемпионата США встретится с Сереной Уильямс.

5-я ракетка мира украинка Элина Свитолина в полуфинале Открытого чемпионата США встретится с Сереной Уильямс. В комментарии пресс-службе турнира украинка поделилась ожиданиями от предстоящего поединка.

«Матч с Сереной? Это большой вызов противостоять ей. Она – великая чемпионка. Поэтому против нее будет очень тяжело играть.

У Серены потрясающая подача. Мне надо будет реагировать молниеносно и использовать все шансы, которые мне предоставятся.

На этом турнире я уже играла с теннисистками, обладающими мощными ударами. Поэтому главное — реагировать быстро».

Матч состоится 5-го сентября, в четверг, в 23:00 по Киеву.