Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)

Новости спорта:Серена Уильямс обыграла Свитолину и в 10-й раз вышла в финал US Open.

Американская теннисистка Серена Уильямс в 10-й раз вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинальном матче она переиграла украинку Элину Свитолину в двух партиях со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Экс-первая ракетка мира выполнила 6 подач навылет, сделав одну двойную ошибку и реализовав 6 брейк-пойнтов из 6. Представительница Украины сделала 5 эйсов и не имела ни одного брейка-пойнта, совершив 17 невынужденных ошибок и 4 двойных. Всего за матч Серена выиграла 66 очков, а её соперница — лишь 44.

В финале турнира американка сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Бьянка Андрееску (Канада).

Уильямс - Свитолина: лучшие моменты

Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open в одиночном разряде. В 2018 году она проиграла в финале японке Наоми Осаке. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, уступив Бенчич в четвёртом круге турнира.

Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.