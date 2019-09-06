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Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)

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Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (Фото, Видео)
07:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Серена Уильямс обыграла Свитолину и в 10-й раз вышла в финал US Open.

Американская теннисистка Серена Уильямс в 10-й раз вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинальном матче она переиграла украинку Элину Свитолину в двух партиях со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Экс-первая ракетка мира выполнила 6 подач навылет, сделав одну двойную ошибку и реализовав 6 брейк-пойнтов из 6. Представительница Украины сделала 5 эйсов и не имела ни одного брейка-пойнта, совершив 17 невынужденных ошибок и 4 двойных. Всего за матч Серена выиграла 66 очков, а её соперница — лишь 44.

В финале турнира американка сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Бьянка Андрееску (Канада).

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Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open в одиночном разряде. В 2018 году она проиграла в финале японке Наоми Осаке. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, уступив Бенчич в четвёртом круге турнира.

Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.

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АТР, Серена Уильямс, Элина Свитолина, Теннис, US Open, Новости спорта.
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