Определены финалисты мужского разряда US Open (Фото)

Новости спорта:Рафаель Надаль и Даниил Медведев сыграют в полуфинале открытого чемпионата США.

2-я ракетка мира Рафаель Надаль вышел в финал Открытого чемпионата США. Испанец без особого труда обыграл 25-ю ракетку мира итальянца Маттео Берреттини со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.

Матч длился 2 часа 39 минут. За это время Надаль записал в свой актив 4 эйса, 4 реализованных брейкпоинта и 4 выигранных гейма на приеме. Берреттини же сумел 9 раз подать навылет, выиграть 11 геймов со своей подачи, допустив при этом 2 двойные ошибки и

Отметим, что это была первая личная встреча теннисистов на корте на официальном уровне.

В финале US Open Надаль сыграет с Даниилом Медведевым, который в другом полуфинальном матче обыграл Григора Димитрова.

Российский теннисист Даниил Медведев (5) вышел в финал US Open, одолев в полуфинале болгарина Григора Димитрова (78) – 7:6(5), 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 38 минут, за которые 23 летний россиянин отметился девятью эйсами, допустил восемь двойных, взяв при этом пять геймов на подаче соперника. Димитров записал в актив две подачи навылет и три брейка, дважды допустив «двойную». Это была третья встреча соперников и теперь счет в личных встречах 2:1 в пользу Медведева.

Таким образом, Медведев стал первым россиянином с 2005 года, которому удалось выйти в финал турнира Grand Slam.