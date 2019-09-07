Новости спорта:Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имена потенциальных соперниц на турнире в Китае.

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира категории Premier в китайском Чжэнчжоу.

На турнире выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая ранее дошла до полуфинала US Open. Украинка, благодаря высокому номеру посева (2), стартует сразу со второго круга, где ее соперницей станет победительница матча Тамара Зиданшек (Словения) – Юлия Путинцева (Казахстан).

Отметим, что Свитолина попала в нижнюю часть сетки, где из сеяных на пути в финал ей могут встретиться Арина Соболенко (Беларусь), Петра Мартич (Хорватия) и Каролин Гарсия (Франция).