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Триллер в США: Надаль обыграл Медведева в финале US Open (Фото, Видео)

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Триллер в США: Надаль обыграл Медведева в финале US Open (Фото, Видео)
07:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Рафаэль стал четырехкратным обладателем Открытого чемпионата США.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата США-2019 года переиграл россиянина Даниила Медведева в пяти сетах - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Матч продолжалась 4 часа 51 минуту. Вторая ракетка мира совершила 5 эйсов, 62 виннера, 5 двойных и 46 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 21, а Даниил выполнил 14 эйсов, 75 виннеров, 4 двойные и 57 невынужденных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Теперь в личных встречах Рафаэль ведет со счетом 2:0.

Обзор матча:

Интересно, что это четвертый титул US Open для Надаля и 19-й турнир Большого шлема. До этого он выигрывал Открытый чемпионат США в 2010, 2013 и 2017 годах.

Заметим, что это первый финал для российских теннисистов с 2005 года. Тогда Марат Сафин в полуфинале Australian Open переиграл Андре Агасси, а в решающем матче обыграл Роджера Федерера.

Напомним, что в женском финале US Open Бьянка Андрееску обыграла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс.

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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