Козлова с победы стартовала в Наньчане

Новости спорта:Екатерина Козлова до этого не побеждала более трех месяцев.

Украинская теннисистка Екатерина Козлова (№74 WTA) уверенно стартовала на турнире WTA International в китайском Наньчане.

В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла 40-летнюю Грету Арн из Венгрии (№369 WTA).

Наньчан. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Грета Арн (Венгрия) – 6:2, 6:1

Во втором круге Катерина сыграет со словенкой Далилой Якупович (№154 WTA).

Отметим, что это первая победа Козловой в Туре за три с половиной месяца. Предыдущий раз она выигрывала матч еще в первом круге Ролан Гаррос.