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"У меня другой путь": Надаль - о борьбе за звание первой ракетки мира

"У меня другой путь": Надаль - о борьбе за звание первой ракетки мира
17:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Победитель US Open 2019 не хочет тратить энергию на борьбу за звание первой ракетки мира.

Испанец Рафаэль Надаль не считает главной своей задачей в пятый раз в карьере стать лидером рейтинга АТР.

«Я не сражаюсь за это, у меня другой путь. Конечно, если параллельно я стану первой ракеткой мира, это будет здорово. Тем не менее это не первоочередная цель. Меня удовлетворяет уже тот факт, что я продолжаю бороться за это звание.

Учитывая мой возраст и мои прочие цели, я не хочу тратить энергию на борьбу за звание первой ракетки мира. Играть как можно дольше на высоком уровне — вот моя главная цель», — цитирует Надаля официальный сайт US Open.

Надаль - Медведев: обзор финального матча US Open (Видео)

Напомним, минувшей ночью Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США. Для испанца этот успех на турнирах «Большого шлема» стал 19-м в карьере. Самым титулованным теннисистом в истории является 38-летний Роджер Федерер — у швейцарца 20 трофеев на мэйджорах.

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АТР, Рафаэль Надаль, US Open, US Open 2019.
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