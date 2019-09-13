Финалист Уимблдона-2018 Андерсон перенес операцию на колене

Новости спорта:Известный теннисист пропустит остаток сезона.

18-я ракетка мира Кевин Андерсон перенес операцию на колене. Таким образом, представитель ЮАР не выйдет на корт в нынешнем сезоне.

«Большое спасибо всем вам за приятные сообщения. Было здорово читать их в последние дни особенно после того, как я перенес операцию», — написал Андерсон в Twitter.

«Моя команда, доктора и я решили провести процедуру для улучшения ситуации с коленом. Все прошло хорошо, и я с нетерпением жду начала реабилитации и возвращения на корт».

Ранее Андерсон пропустил часть сезона из-за травмы локтя. В 2019 году 33-летний Кевин провел 18 матчей и выиграл в январе турнир в Пуне, Индия.

Напомним, что в прошлом году Андерсон дошел до финала Уимблдона, где уступил Новаку Джоковичу (2:6, 2:6, 6:7 (3)). В 2017 году Кевин играл в финале US Open, проиграв в решающем поединке Рафаэлю Надалю (3:6, 3:6, 4:6).