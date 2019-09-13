Свитолина сотворила невероятный камбэк на турнире WTA в Китае

Новости спорта:Элина Свитолина в невероятном матче одолела Юлию Путинцеву из Казахстана.

Элина Свитолина ярко вернулась на теннисный корт после успешного выступления на US Open. Свой первый матч после открытого чемпионата США украинка провела на престижном турнире WTA в Китае.

Соперницей третьей ракетки мирового рейтинга на турнире в китайском Чжэнчжоу стала представительница Казахстана - Юлия Путинцева.

В матче второго раунда нового турнира WTA в китайском Чжэнчжоу первая ракетка Украины победила на тайбрейке заключительного третьего сета.

Хотя игра сначала складывалась совсем не в пользу лучшей теннисистки Украины. Путинцева забрала первый сет со счетом 3:6. Во втором же Элина собралась с силами и продемонстрировала отличную игру, выиграв сет со счетом 6:1. Болельщиков ждал увлекательный третий сет невероятного поединка.

И он действительно таким получился. Соперницы шли ровно, забирая свои подачи раз-за-разом. Как итог: счет 6:6 и тайбрей, где Элина уступала со счетом 1:5, но затем включила режим "терминатора" и уничтожила соперницу 7:5.

За весь матч Элина подала 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 10 брейков.

В третьем круге представительница Украины сыграет против француженки Кристины Младенович, которая в своем матче второго круга обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Гарсию.