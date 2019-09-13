Свитолина сотворила невероятный камбэк на турнире WTA в Китае

Элина Свитолина ярко вернулась на теннисный корт после успешного выступления на US Open. Свой первый матч после открытого чемпионата США украинка провела на престижном турнире WTA в Китае.
Соперницей третьей ракетки мирового рейтинга на турнире в китайском Чжэнчжоу стала представительница Казахстана - Юлия Путинцева.
В матче второго раунда нового турнира WTA в китайском Чжэнчжоу первая ракетка Украины победила на тайбрейке заключительного третьего сета.
Хотя игра сначала складывалась совсем не в пользу лучшей теннисистки Украины. Путинцева забрала первый сет со счетом 3:6. Во втором же Элина собралась с силами и продемонстрировала отличную игру, выиграв сет со счетом 6:1. Болельщиков ждал увлекательный третий сет невероятного поединка.
И он действительно таким получился. Соперницы шли ровно, забирая свои подачи раз-за-разом. Как итог: счет 6:6 и тайбрей, где Элина уступала со счетом 1:5, но затем включила режим "терминатора" и уничтожила соперницу 7:5.
За весь матч Элина подала 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 10 брейков.
В третьем круге представительница Украины сыграет против француженки Кристины Младенович, которая в своем матче второго круга обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Гарсию.