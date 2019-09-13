Сборные Украины и Венгрии провели жеребьевку матча Кубка Дэвиса

Сегодня состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса между сборным Украины и Венгрии, передает Федерация тенниса Украины на своей странице в фейсбуке.
В первый день матча на корт выйдут лидеры украинской команды — Сергей Стаховский и Илья Марченко.
14 сентября
Аттила Балаш – Сергей Стаховский
Мартон Фучович – Илья Марченко
15 сентября
Аттила Балаш/Мартон Фучович – Денис Молчанов/Сергей Стаховский
Мартон Фучович – Сергей Стаховский
Аттила Балаш – Илья Марченко
Матч между Украиной и Венгрией состоится в Будапеште. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «UA: Перший».
В сентябре прошлого года Украина обыграла сборную Португалии (3:1) и сохранила место в Первой группе Евро-африканской зоны.