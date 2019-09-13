Сборные Украины и Венгрии провели жеребьевку матча Кубка Дэвиса

Новости спорта:Лидеры украинской команды выйдут первыми на корт 14 сентября.

Сегодня состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса между сборным Украины и Венгрии, передает Федерация тенниса Украины на своей странице в фейсбуке.

В первый день матча на корт выйдут лидеры украинской команды — Сергей Стаховский и Илья Марченко.

14 сентября

Аттила Балаш – Сергей Стаховский

Мартон Фучович – Илья Марченко

15 сентября

Аттила Балаш/Мартон Фучович – Денис Молчанов/Сергей Стаховский

Мартон Фучович – Сергей Стаховский

Аттила Балаш – Илья Марченко

Матч между Украиной и Венгрией состоится в Будапеште. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «UA: Перший».

В сентябре прошлого года Украина обыграла сборную Португалии (3:1) и сохранила место в Первой группе Евро-африканской зоны.