Стаховский принес первую победу Украине в Кубке Дэвиса

Новости спорта:Благодаря победе Сергея Стаховского Украина повела 1-0 в матче Кубка Дэвиса против Венгрии.

Украинец Сергей Стаховский (АТР №147) приносит первое очко сборной команде Украины в матче против команды Венгрии в рамках розыграша Кубка Дэвиса.

В своем матче он переигрывает Атиллу Балаша (АТР №136).

Счет матча 6:4; 6:3 в пользу украинца, в активе которого 12 выигранных геймов, 51% выигранных очков, 2 эйса и отсутствие двойных ошибок. У его соперника 7 выигранных геймов, 49% выигранных очков, отсутствие эйсов и двойных ошибок.

Отметим, что позднее сегодня свой матч сыграет другой украинец Илья Марченко.