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Кубок Дэвиса. Сегодня Украина и Венгрия сыграют два матча

Кубок Дэвиса. Сегодня Украина и Венгрия сыграют два матча
11:11 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Сегодня Стаховский и Молчанов сыграют против пары Балаш / Фучович.

Сегодня, 15 сентября, сборная Украины проведет два матча со сборной Венгрии в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Денисом Молчанов и Сергей Стаховский сыграют против пары Балаш / Фучович.

Далее Стаховский сыграет одиночный матч с Фучовичем.

Если счет будет ничейный, то в решающем матче победителя определят Марченко и Балаш.

Ранее Стаховский победил Балаша (6:4, 6:3), а Марченко уступил Мартону Фучовичу (3:6, 2:6).

12 победителей этого этапа пройдут в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020, остальные – будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

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АТР, Сергей Стаховский, Теннис, Кубок Дэвиса.
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