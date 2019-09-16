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Украина проиграла Венгрии в матче Кубка Дэвиса

Украина проиграла Венгрии в матче Кубка Дэвиса
12:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Илья Марченко не сумел выиграть матч против Атиллы Балаша.

Завершился решающий матч противостояния между мужскими командами Венгрии и Украины в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса 2019. Европа / Африка. Группа 1

5-й матч. Аттила Балаж – Илья Марченко – 6:4, 7:5.

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На открытые грунтовые корты Будапешта вышли Илья Марченко и Аттила Балаж. В воскресенье, 15 августа, матч был начат, однако во время второго сета игру прервали из-за темноты (при счете 6:4, 5:5 в пользу венгра).

 Доигрывание состоялось в понедельник, 16 сентября, в 12:00. Венгр сразу же сделал тбрейк, а потом удержал свою подачу и выиграл матч со счетом 6:4, 7:5. Таким образом, Украина проиграла Венгрии матч Кубка Дэвиса со счетом 2:3.

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Сергей Стаховский, Кубок Дэвиса, Илья Марченко, Новости тенниса.
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