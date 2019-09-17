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Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу

Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу
16:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Элина Свитолина обыграла Далилу Якупович на теннисном турнире в Китае.

Украинская теннисистка, третья ракетка мира Элина Свитолина без особых проблем выиграла свой стартовый матч на соревнованиях в Гуанчжоу (Китай). В двух партиях она одолела теннисистку из Словении Далилу Якупович — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. В активе Свитолиной семь подач навылет, семь двойных ошибок и пять реализованных брейков из семи. Её соперница отметилась одной двойной ошибкой и двумя брейками.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет представительница Чехии Мари Бузкова.

Украинская теннисистка пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу

Действующей чемпионкой турнира категории International является китаянка Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Казахстана Юлию Путинцеву — 6:1, 6:2.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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