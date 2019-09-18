Козлова зачехлила ракетку на старте турнира в Гуанчжоу

Новости спорта:Украинка "зачехлила ракетку" на соревнованиях WTA в Китае.

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA International в Гуанчжоу (Китай). В матче первого круга наша спортсменка уступила четвертой ракетке турнира Чжан Шуай из Китая.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 2:6, 4:6. За это время Катерина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и оформила 2 брейк-поинта.

Для украинки и китаянки это был четвертый очный поединок. Счет в их противостоянии сравнялся - 2:2.

Ранее сообщалось, что во второй круг турнира в Гуанчжоу пробились Элина Свитолина и Катарина Завацкая.