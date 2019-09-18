Украинка Костюк успешно стартовала на турнире во Франции

Новости спорта:Марта Костюк успешно справилась с испанкой Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес.

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно справилась с испанкой Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес в первом раунде турнира ITF в Сен-Мало (Франция).

17-летняя украинка в первом сете победила соперницу со счетом 6:3, а во втором и вовсе не заметила сопротивления Сулеты Де Реалес — 6:1.

В следующем раунде Костюк сыграет с победительницей пары Марго Йеролимос (Франция) и Александры Киик (США).

Накануне украинка потерпела поражение в первом раунде турнира в Загребе. На данный момент она занимает 215-е место рейтинга WTA.

ITF. Сен-Мало (Франция). Первый раунд

Марта Костюк (Украина) — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания) 2:0 (6:3, 6:1)