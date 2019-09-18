Скачать
Среда, 18.09.2019
Свитолина сенсационно зачехлила ракетку в Чжэнчжоу
Свитолина сенсационно зачехлила ракетку в Чжэнчжоу
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Лига чемпионов: расписание всех матчей 18 сентября
Лига чемпионов: расписание всех матчей 18 сентября

Федерер о Надале: Приятно иметь такого друга

Федерер о Надале: Приятно иметь такого друга
20:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Федерер похвалил Надаля за то, что испанец после изнурительного турнира согласился на предложение швейцарца.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал решение испанца Рафаэля Надаля принять его приглашение и выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария).

«Надаль мог бы задрать нос после всех случившихся событий, ведь он только что выиграл Открытый чемпионат США. Рафа легко мог ответить: «Мне нужен отдых». Но вместо этого он сказал: «Отдых подождёт». Приятно иметь такого друга», — отметил Федерер в интервью ATP Tour.

Напомним, капитаном команды мира на Кубке Лэйвера является американец Джон Макинрой, вице-капитаном – его брат Патрик Макинрой. В состав сборной вошли: Ник Кирьос, Джон Иснер, Милош Раонич, Денис Шаповалов, Джек Сок и Тейлор Фритц. Запасной – Джордан Томпсон.

Свитолина сенсационно зачехлила ракетку в Чжэнчжоу

В команде Европы сыграют Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини. Запасной – Роберто Баутиста-Агут. Капитаном сборной стал Бьорн Борг, вице-капитаном — Томас Энквист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
02 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
03 Пакьяо ответил Мейвезеру на предложение о бое в Японии
04 Степаненко - о первой зарплате, дедовщине и главной проблеме украинского футбола
05 "В любой другой стране бой бы остановили": Хирн о рассечении Фьюри
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь