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Коучинг Федерера и Надаля не помог Фоньини победить на Кубке Лэйвера (Видео)

Коучинг Федерера и Надаля не помог Фоньини победить на Кубке Лэйвера (Видео)
22:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Швейцарец Рождер Федерер и испанец Рафаэль Надаль дали установку Фабио Фоньини во время матча против Джека Сока на Кубке Лэйвера.

Забавный случай произошёл во время матча Кубка Лэйвера между итальянцем Фабио Фоньини (Сборная Европы) и американцем Джеком Соком (команда мира).

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль решили поддержать своего партнёра по команде и дать ряд наставлений перед важнейшим отрезком второго сета. «Больше никакого негатива, только позитив», — заявил Федерер в момент, когда Фоньини уступал со счётом 1:6, 4:5.

Тем не менее, коучинг легенды тенниса не помог Фабио — второй сет он проиграл на тай-брейке. Вместе с ним был проигран и матч.

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Последним матчем игрового дня на Кубке Лэйвера станет парная встреча Роджер Федерер/Александр Зверев (Европа) — Денис Шаповалов/Джек Сок (мир).

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Теннис, Видео, Новости тенниса, Фабио Фоньини, Кубок Лэйвера.
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