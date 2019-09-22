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Сборная Европы обыграла Мир и завоевала Кубок Лейвера

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Сборная Европы обыграла Мир и завоевала Кубок Лейвера
22:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В воскресенье определился победитель международного командного турнира.

В воскресенье в Женеве прошел завершающий день третьего розыгрыша Кубка Лейвера.

В третий игровой день были сыграны четыре матча: три одиночных и один парный. Отметим, что поединки проходили в трехсетовом формате, финальная партия игралась в виде супер тай-брейка (до 10 очков).

Кубок Лейвера

Роджер Федерер / Стефанос Циципас (Европа) – Джон Изнер / Джек Сок (Мир) – 7:5, 4:6, 8-10

Доминик Тим (Европа) – Тейлор Фриц (Мир) – 5:7, 7:6(3), 5-10

Роджер Федерер (Европа) – Джон Изнер (Мир) – 6:4, 7:6(3)

Александр Зверев (Европа) – Милош Раонич (Мир) – 6:4, 3:6, 10-4

Общий счет противостояния

Европа – Мир – 13:11

Рафаэль Надаль снялся с турнира перед третьим игровым днем из-за травмы запястья.

Добавим, что в первый день каждая победа приносила команде одно очко, во второй – два, в третий – три.

Напомним, в 2017 году сборная Европы выиграла со счетом 15-9, в 2018-м – со счетом 13-8.

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Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта, Сборная мира, Кубок Лэйвера.
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