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Козлова зачехлила ракетку на турнире в Ухане

Козлова зачехлила ракетку на турнире в Ухане
09:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В напряженном трех-сетовом поединке Козлова потерпела поражение.

Сегодня в Ухане состоялся поединок 1/32 финала — украинка Катерина Козлова встречалась с американкой Элисон Риск. В напряженном трех-сетовом поединке Козлова потерпела поражение.

Первая партия осталась за украинкой — она быстро повела с двумя брейками, что стало залогом для итоговой победы со счетом 6:4.

Во второй партии ситуация обернулась диаметрально противоположным образом — с двумя брейками повела уже Элисон Риск, которая триумфовала 6:3 в итоге.

В заключительном третьем сете победа осталась за американкой (6:3).

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Элисон Риск во втором круге будет противостоять победительнице пары Моника Пуиг — Анжелика Кербер.

WTA. Ухань. 1/32 финала

Катерина Козлова (Украина) — Элисон Риск (США) 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

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Теннис, Новости тенниса, Катерина Козлова, Элисон Риск.
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