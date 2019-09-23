Украинская теннисистка Ястремская покинула парный турнир в Ухане

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла стартовый поединок парного разряда на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
Ухань. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Сторм Сандерс – Николь Мелихар / Квета Пешке – 4:6, 1:6
В матче первого круга 19-летняя украинка в дуэте со Сторм Сандерс из Австралии уступила седьмой сеяной паре Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия).
В следующем раунде Мелихар и Пешке сыграют против тандема Оксана Калашникова (Грузия) / Ваня Кинг (США).
Напомним, Ястремская продолжает борьбу в одиночном разряде.