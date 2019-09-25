Свитолина прокомментировала победу над Кузнецовой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победный матч с россиянкой Светланой Кузнецовой в 1/8 финала турнира в китайском Ухане.
«В 1-м сете ситуация менялась. Кузнецова возвращалась в игру, она показывала хороший теннис. При счете 5-4 был очень важный для меня гейм, когда нужно было подать на сет.
Дальше мне было комфортно играть на задней линии, и в итоге я победила. Я лидировала, но все равно была собрана на каждом мяче, не давая сопернице вернуться в игру.
Сегодня я очень хорошо подавала и пробивала по мячу», – сказал Свитолина.