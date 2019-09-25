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Свитолина назвала своего кумира

Свитолина назвала своего кумира
15:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Элина Свитолина призналась, что Андре Агасси был её любимым теннисистом.

Украинка Элина Свитолина обыгравшая россиянку Светлану Кузнецову в третьем круге турнира в Ухане со счётом 6:4, 6:2, рассказала, кого считает своим любимым игроком.

"Андре Агасси — мой любимый игрок всех времён. Он не был невероятно высок и не выносил соперников с корта мощнейшими ударами. Он великолепно двигался.

Его игра строилась на тактике, на поиске путей к победе над соперниками, которые сильнее его и которые бьют мощнее. Это похоже на мой игровой стиль. Я также стараюсь искать свои пути», — приводит слова Свитолиной официальный сайт тура.

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За выход в полуфинал соревнований в Ухане Элина поспорит с американкой Элисон Риске. В 2018 году чемпионкой этих соревнований стала Арина Соболенко из Беларуси.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Андре Агасси.
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