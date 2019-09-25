Стаховский в тяжелейшем матче обыграл Умбера

Новости спорта:Первая ракетка Украины Сергей Стаховский пробился в третий круг соревнования.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в очень напряженном матче второго круга турнира серии ATP Challenger Tour в Орлеане обыграл 21-летнего француза Уго Умбера.

Матч длился 2 часа 42 минуты. В первом сете украинец уступил более молодому теннисисту, однако в следующих двух смог добыть тяжелейшую победу – 4:6, 7:5, 7:6(5).

Следующий соперником Стаховского на турнире в Орлеане станет представитель Германии Янник Маден (АТР №136).

Отметим, ранее Сергей Стаховский уже проводил затяжной матч на Кубке Дэвиса. Тогда украинец обыграл лучшего теннисиста Венгрии Мартона Фучовича, хоть это в конечном итоге не помогло Украине обыграть Венгрию по сумме пяти матчей.