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Плишкова: Я не уверена на счет Ястремской

Плишкова: Я не уверена на счет Ястремской
22:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала поражение от украинки Даяны Ястремской.

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии, уступившая представительнице Украины Даяне Ястремской со счётом 1:6, 4:6 в третьем круге турнира в Ухане (Китай), поделилась мнением о перспективах 19-летней теннисистки.

"Думаю, она всё ещё молода, и всякое может случиться. Но уже были игроки, у которых выдался один хороший год, а потом они исчезали. Так что я не уверена на её счёт.

Конечно, она может быть опасна для многих. Думаю, она побеждала хороших игроков. Не знала, что это её первая победа над представительницами топ-10, но вероятно, она обыгрывала сильных теннисисток, не входящих в десятку.

Даяна Ястремская - Каролина Плишкова: лучшие моменты матча (Видео)

Конечно, она может быть опасна, потому что хорошо играет, но у нее так же могут случаться дни, когда она много ошибается. Разумеется, хорошо играть она умеет", — приводит слова Плишковой журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Каролина Плишкова.
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