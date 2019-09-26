Скачать
Четверг, 26.09.2019
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Завацкая разгромила россиянку и вышла в полуфинал турнира вТашкенте

Завацкая разгромила россиянку и вышла в полуфинал турнира вТашкенте
09:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Катарина Завацкая пробилась в полуфинал турнира WTA в Ташкенте.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в полуфинал турнира WTA в Ташкенте (Узбекистан), выбив россиянку Анну Калинскую.

19-летняя украинка уничтожила соперницу в первом сете со счетом 6:0, а во втором победила 6:2 — легкий успех Завацкой.

WTA. Ташкент (Узбекистан). Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) — Анна Калинская (Россия) 2:0 (6:0, 6:2)

В полуфинале ее соперницей станет победительница пары между румынкой Сораной Кирстей и Данкой Ковинич из Черногории.

Ранее по ходу турнира Катарина одолела латвийку Елену Остапенко и чешку Терезу Мартинцову.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Катарина Завацкая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
03 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
04 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
05 Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь