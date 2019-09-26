Завацкая разгромила россиянку и вышла в полуфинал турнира вТашкенте

Новости спорта:Катарина Завацкая пробилась в полуфинал турнира WTA в Ташкенте.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в полуфинал турнира WTA в Ташкенте (Узбекистан), выбив россиянку Анну Калинскую.

19-летняя украинка уничтожила соперницу в первом сете со счетом 6:0, а во втором победила 6:2 — легкий успех Завацкой.

WTA. Ташкент (Узбекистан). Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) — Анна Калинская (Россия) 2:0 (6:0, 6:2)

В полуфинале ее соперницей станет победительница пары между румынкой Сораной Кирстей и Данкой Ковинич из Черногории.

Ранее по ходу турнира Катарина одолела латвийку Елену Остапенко и чешку Терезу Мартинцову.